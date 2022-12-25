З приходом Унаї Емері бразилець майже перестав потрапляти до стартового складу Астон Вілли, через що може покинути клуб, повідомляє Football Insider.

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Через це "віллани" вже дали дозвіл агенту Кіа Джурабчіану шукати новий клуб для свого клієнта в січні. Наразі бразилець відновлюється після травми підколінного сухожилля. Раніше повідомлялось, що в Коутінью конфлікт з Емері.

Зауважимо, що Філіппе зіграв у 13 поєдинках за Астон Віллу у всіх змаганнях, в яких не відзначався результативними діями.

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