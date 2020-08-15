Коутінью може "пограбувати" Барселону – у разі тріумфу Баварії в ЛЧ "блаугранас" виплатять Ліверпулю чималу суму

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью, який на правах оренди виступає за Баварію, "влетить у копійку" своєму клубу.

Перемога Баварії в Лізі чемпіонів позбавить Барселону 5 млн євро, повідомляє видання Mirror.

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Під час переходу Філіппе Коутінью з Ліверпуля в Барселону у контракті була прописана сума бонусів, яку отримають мерсисайдці у разі виграшу бразильцем Ліги чемпіонів в сезоні-2018/19 або 2019/20. Цікаво, що в угоді між клубами конкретно не вказується, що Коутінью повинен виграти Лігу чемпіонів саме у складі каталонців.

Нагадаємо, напередодні Баварія у чвертьфіналі ЛЧ буквально знищила Барселону з рахунком 8:2, а сам 28-річний хавбек, вийшовши на заміну, оформив дубль. В 1/2 фіналу турніру німці зустрінуться з переможцем пари Манчестер Сіті – Ліон.

Нагадаємо, Коутінью перейшов у Барселону у січні 2018 року за 145 млн євро, а в серпні 2019-го був орендований Баварією.

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