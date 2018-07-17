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Коутінью може допомогти Вілліану опинитися в Барселоні

09:50 465 Читать на русском
Коутінью може допомогти Вілліану опинитися в Барселоні
Вілліан / фото: ФК Челсі

Півзахисник Челсі Вілліан може продовжити кар'єру в Барселоні. Каталонці серйозно налаштовані підписати 29-річного бразильця.

Керівництво Барселони впевнене, що запропонованих 53 мільйонів фунтів вистачить, щоб викупити контракт Вілліана у Челсі, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона зробила Челсі покращену пропозицію щодо трансферу Вілліана

Бразилець займе одне з трьох місць для гравців-негромадян Євросоюзу в складі Барселони. Два інші слоти дістануться захиснику Єррі Міні і хавбеку Артуру.

В Барселоні серйозно розраховують на допомогу Коутінью у здійсненні трансферу. Справа в тому, що екс-гравець Ліверпуля найближчим часом повинен отримати португальський паспорт. Він одружений на громадянці Португалії більше трьох років, а цього, за законами країни, достатньо для отримання документа. Таким чином, Філіппе повинен звільнити місце гравця без паспорта Євросоюзу саме для Вілліана.

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