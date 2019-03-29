toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Коутінью хоче покинути Барселону, – Sport.es

10:17 860 Читать на русском
Коутінью хоче покинути Барселону, – Sport.es
Філіппе Коутінью / reuters

Півзахисник "блаугранас" Філіппе Коутінью, схоже, покине Камп Ноу по завершенні сезону.

Бразильський півзахисник не надто комфортно почуває себе у Барселоні та роздумує над відходом з каталонського клубу, повідомляє іспанська газета Sport.es.

Барселона готова продати Коутінью за 85 млн фунтів

За інформацією видання, Філіппе, який перейшов у Барселону з Ліверпуля у 2018 році за 160 млн євро та став найдорожчим придбанням клубу, розраховував, що буде грати провідну роль у команді, однак все сталося інакше й зараз він зрідка потрапляє у стартовий склад "блаугранас".

Перебуваючи у таборі національної команди Коутінью повідомив бразильцям, що йому потрібен новий виклик: "Дійсно, я думаю над тим, щоб покинути Барселону. Це може бути найскладніше рішення, однак воно посприяє покращенню моєї кар'єри", – сказав Філ у таборі "селесао".

Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозою

Обкладинка свіжого номеру іспанської газети Sport

Теги
Іспанія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона Барселона Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
29
хв
Хоффенхайм
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук