Коутінью хоче покинути Барселону, – Sport.es

Півзахисник "блаугранас" Філіппе Коутінью, схоже, покине Камп Ноу по завершенні сезону.

Бразильський півзахисник не надто комфортно почуває себе у Барселоні та роздумує над відходом з каталонського клубу, повідомляє іспанська газета Sport.es.

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За інформацією видання, Філіппе, який перейшов у Барселону з Ліверпуля у 2018 році за 160 млн євро та став найдорожчим придбанням клубу, розраховував, що буде грати провідну роль у команді, однак все сталося інакше й зараз він зрідка потрапляє у стартовий склад "блаугранас".

Перебуваючи у таборі національної команди Коутінью повідомив бразильцям, що йому потрібен новий виклик: "Дійсно, я думаю над тим, щоб покинути Барселону. Це може бути найскладніше рішення, однак воно посприяє покращенню моєї кар'єри", – сказав Філ у таборі "селесао".

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Обкладинка свіжого номеру іспанської газети Sport