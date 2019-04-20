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Коутінью: Було б чудово зіграти з Неймаром в одному клубі

11:34 129 Читать на русском
Коутінью: Було б чудово зіграти з Неймаром в одному клубі
Філіппе Коутінью / фото із соцмереж

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью заявив, що був би не проти пограти в одному клубі з форвардом ПСЖ Неймаром.

"Грати з Неймаром в одній команді, як я вже говорив, – це велике задоволення, він відмінний гравець. Ми багато пограли разом в складі збірної Бразилії.

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Він став особливим гравцем. Грати поруч з ним завжди приємно, але на клубному рівні у мене ще не було такої можливості. Було б чудово зіграти з ним в одному клубі", – цитує Коутінью El Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Неймар покинув Барселону влітку 2017 року. Його трансфер обійшовся ПСЖ в рекордні 222 млн євро. Коутинью перейшов на Камп Ноу з Ліверпуля через півроку за 135 млн.

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Теги
Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Неймар Неймар Барселона Барселона Іспанія
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