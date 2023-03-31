– Засновником Руху є Григорій Козловський і він довгий час був президентом, але потім передав цю посаду своїй жінці, а сам став почесним президентом. Які у нього функції?

– Він робить дуже багато для клубу, постійно цікавиться командою і процесом. Я не можу сказати, що він далекий від команди, він завжди поряд та тримає руку на пульсі.

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– Він досить емоційна людина, чи часто виникають якісь конфлікти через його експресивність?

– Ні, поки не було. Кожна людина – індивідуальність. Ми різні, кожен має свій характер та особливості. У нас нормальні відносини, нічого такого не було.

– Чи може Козловський якось впливати на рішення головного тренера?

– Такого жодного разу не було.

– Чи є у вас смішна історія, яка пов'язана з Козловським?

– Пан Григорій дуже багато робить для розвитку футболу на Львівщині, він такий, що може пожартувати, "притравити". Недарма до нього тягнуться футболісти, люблять приїжджати на різдвяні турніри у Винники, – цитує Пономарьова Український футбол.

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