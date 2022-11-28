"Я припустився помилки. Я не усвідомлював серйозності травми Неймара і хочу це публічно визнати. Він був травмований, але я цього не бачив. Ми не отримали цієї інформації. Він намагався продовжувати грати, поки не сказав нам, що відчуває біль у щиколотці.

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Оскільки Неймар і Даніло є двома дійсно інтегрованими в команду гравцями, гравцями з душею, вони залишилися на полі, навіть попри травми. Це показує дуже високий ступінь синхронності. Дуже сильне відчуття командного духу.

Я вважаю, що вони одужають. Це моя думка. З медичної точки зору не можу говорити, але у мене є медичні висновки. Можу продовжувати говорити це не тільки про Неймара, але і про Даніло. Ситуація в обох змінилася, але ми віримо, що обидва зможуть грати", – цитує Тіте сайт ФІФА.

За попередніми прогнозами, представник ПСЖ відновлюватиметься до потенційного плей-офф. Нинішню зустріч зі Швейцарією він пропустить.

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