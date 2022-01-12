Напередодні ФІФА відхилила апеляцію та підтвердила дискваліфікації за використання допінгу голкіпером збірної Кот-д'Івуару Сільвеном Гбоху, повідомляє ВВС. Сьогодні "слони" стартують на турнірі матчем проти Екваторіальної Гвінеї.

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"Про позитивний результат допінг-проби було повідомлено 27 грудня. Ми негайно подали апеляцію. На початку року Сільвену після обстеження було прописано ліки, які він приймав у березні. Сліди цього препарату було знайдено у допінг-пробі, Федерація передала ФІФА документи, за якими виписувався рецепт.

У нас була надія отримати позитивну відповідь від ФІФА, але вчора я дізнався, що вони підтримують своє рішення. Гравцю було дуже важко. Він тут із 5 січня, не знаючи, чи зможе грати. Гбоху більше не їсть, схуд, не спить. Я сподіваюся, що він залишиться з нами, тому що він відіграє важливу роль у команді, якщо він не може грати", – сказав головний тренер збірної Патріс Бомель.

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