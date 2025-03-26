Кубок Африки серед збірних до 20 років спочатку планувалося провести з 26 квітня по 18 травня в Кот-д'Івуарі. За місяць до старту країна відмовилася від участі в якості організатора, що тепер офіційно підтвердила Африканська футбольна конфедерація (CAF).

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Причини не називаються, але, за даними африканських ЗМІ, Кот-д'Івуар не зможе організувати турнір ні у фінансовому, ні в логістичному плані. У листі до CAF президент Федерації футболу Кот-д'Івуару Ясін Ідрісс Діалло висловив жаль у зв'язку з прийнятим в останню хвилину рішенням, але також подякував усім, хто працював над організацією турніру.

Це рішення створило серйозну проблему для Африканської футбольної конфедерації. Наразі неясно, чи знайде CAF альтернативу вчасно, що може призвести до перенесення (або навіть скасування) турніру. Це також удар для команд-учасниць. Наприклад, збірна Гани U-20 років уже перебуває у стадії повної підготовки і проводить відбір на тренувальний збір у Марокко.

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