Кот-д'Івуар – Алжир: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019

Збірні Кот-д'Івуару та Алжиру поміряються силами у боротьбі за вихід у півфінал Кубка африканських націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"
Матч 1/4 фіналу КАН-2019 Кот-д'Івуар – Алжир розпочався о 19:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24".
КАН-2019: вісім невдах групового етапу – хто і чому поїхав додому
Переможець цієї пари 14 липня зіграє у півфіналі турніру проти Нігерії, якій на останніх хвилинах вдалося переграти збірну ПАР.
Стартові склади
Кот-д'Івуар: Гбоху – Багайоко, Траоре, Канон, Кулібалі – Серей Дьє, Кессьє, І. Сангаре – Градель, Коджіа, Заха
Запасні: Тапе, Б. Сангаре, Комара, Орьє, Думбія, Огбан, Корне, Гбамен, Сері, Боні, Ассале, Пепе
Алжир: М'болхі – Атал, Манді, Бенламрі, Бенсебаїні – Фегулі, Гедіура, Бенассер – Марез, Бунеджа, Белаїлі
Запасні: Духа, Укіджа, Тарат, Зеффане, Халліше, Браїмі, Будауі, Унас, Абеід, Делорт, Слімані, Фарес
"Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом". Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського