Кот-д'Івуар – Алжир: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019

Матч 1/4 фіналу КАН-2019 Кот-д'Івуар – Алжир розпочався о 19:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24".

КАН-2019: вісім невдах групового етапу – хто і чому поїхав додому

Переможець цієї пари 14 липня зіграє у півфіналі турніру проти Нігерії, якій на останніх хвилинах вдалося переграти збірну ПАР.

Стартові склади

Кот-д'Івуар: Гбоху – Багайоко, Траоре, Канон, Кулібалі – Серей Дьє, Кессьє, І. Сангаре – Градель, Коджіа, Заха

Запасні: Тапе, Б. Сангаре, Комара, Орьє, Думбія, Огбан, Корне, Гбамен, Сері, Боні, Ассале, Пепе

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #CIVALG #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OCLWoHnY9Z