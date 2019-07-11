toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Кот-д'Івуар – Алжир: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019

18:50 89 Читать на русском
Кот-д'Івуар – Алжир: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019
Кот-д'Івуар – Алжир: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019

Збірні Кот-д'Івуару та Алжиру поміряються силами у боротьбі за вихід у півфінал Кубка африканських націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"

Матч 1/4 фіналу КАН-2019 Кот-д'Івуар – Алжир розпочався о 19:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24".

КАН-2019: вісім невдах групового етапу – хто і чому поїхав додому

Переможець цієї пари 14 липня зіграє у півфіналі турніру проти Нігерії, якій на останніх хвилинах вдалося переграти збірну ПАР.

Стартові склади

Кот-д'Івуар: Гбоху – Багайоко, Траоре, Канон, Кулібалі – Серей Дьє, Кессьє, І. Сангаре – Градель, Коджіа, Заха

Запасні: Тапе, Б. Сангаре, Комара, Орьє, Думбія, Огбан, Корне, Гбамен, Сері, Боні, Ассале, Пепе

Алжир: М'болхі – Атал, Манді, Бенламрі, Бенсебаїні – Фегулі, Гедіура, Бенассер – Марез, Бунеджа, Белаїлі

Запасні: Духа, Укіджа, Тарат, Зеффане, Халліше, Браїмі, Будауі, Унас, Абеід, Делорт, Слімані, Фарес

"Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом". Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського

blog_ava
Рома презентувала "блискавичну" форму на наступний сезон
10:49
2684
Теги
Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Шахтар Солігорськ
20:00
Хіберніанс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук