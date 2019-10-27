Костюк: Тренера Шахтаря U-19 не вилучили, бо арбітр не розуміє іспанської

Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк поділився враженнями від перемоги в принциповому матчі над Шахтарем U-19 (2:1).

"Хороший суперник, хороша гра. Тактика, яку ми вибрали на гру, спрацювала. Достатню кількість моментів створювали. Реалізували їх, що не виходило в попередніх іграх. На початку другого тайму пропустили швидку контратаку і гол, але не розклеїлись, забили гол і дограли гру до кінця.

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Момент з пенальті можна вважати переломним. У хлопців з'явилася додаткова мотивація. Скажу, що в цій грі була присутня нервозність, тому було багато браку. Напруга не давало гравцям спокійно приймати рішення і грати в свою гру.

Коли супернику починають допомагати судді, я про це ніколи не говорю, але тут вже зашкалювали емоції. Четвертий арбітр не розуміє, які слова тренер Шахтаря говорить іспанською, а мої слова розуміє. Мене вилучив, а іспанця нв. Жовту мені показав арбітр, коли Мудрик вставив Шулянскому без м'яча, а він цей момент навіть не бачив. Четвертий і бічний арбітри теж не підказують, хоча це у них на очах відбувається. Мене це дивує.

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Червона Волошину? Він не має права апелювати до суддів. Це я можу кричати їм з бровки. Хоча там чистий відбір був, і наша команда виходила три в одного. Але суддя вважав за потрібне поставити штрафний і прибрати контратаку.

В принципі, всі гравці темп і динаміку витримали, незважаючи на тривалий переліт. На ці ігри з Шахтарем хлопцям не потрібно додаткової мотивації. Ми намагаємося зробити так, щоб такий настрій був на всі матчі", – поділився Костюк в коментарі Динамоманії.

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