Костюк: Мене часто запитують, чому молодіжка Динамо обігрує Баварію, а головна команда – ні
Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк дипломатично пояснив різні результати дорослої команди киян і молодіжки.
Як часто вас запитують, що ви можете, а перша команда – ні? Чому ви перемагаєте Барселону та Баварію, а вони – ні?
– Звичайно, багато хто запитує, чому на юнацькому рівні ми обігруємо Баварію. Я одразу наводжу приклад – ми ж грали гідно, доходили до 1/4 фіналу наша доросла команда.
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– Це було дуже давно.
– Ну, дуже давно. Але все одно за Реброва виходили з групи, з Порту, Челсі грали гідно. Все залежить від підбору гравців, – сказав Костюк у програмі Трендець.
Нагадаємо, Динамо U-19 позмагається з однолітками з Депортіво за вихід в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
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