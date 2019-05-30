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Костюченку підняли зарплату більше, ніж у 10 разів, – Андріюк

21:48 585 Читать на русском
Костюченку підняли зарплату більше, ніж у 10 разів, – Андріюк
Вадим Костюченко / УАФ

Відомий журналіст Костянтин Андріюк дізнався, яка тепер зарплата у першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

"А давайте всі порадіємо за хорошу людину – першого віце-президента ФФУ (УАФ) Вадима Костюченка. Згідно з моєю інформацією, йому нещодавно підняли зарплату.

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Офіційна зарплата Костюченка до лютого 2019 року в ГС УАФ (ФФУ) складала 32 тисячі гривень. На всі ці гроші він примудрявся утримувати дружину, 2 дітей та скромний Лексус 570.

Але! Згідно з моєю інформацією першому віце-президенту УАФ (ФФУ) нещодавно підняли зарплату. УВАГА! 400 тисяч гривень.

Я точно знаю, що в лютому по Костюченку проводилося журналістське розслідування. І можливо таким чином в УАФ (ФФУ) намагаються його відбілити.
Просто піднявши заплату", – написав Андріюк у своєму Facebook.

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