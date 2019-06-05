Костишин: Якщо Колос вийде до Прем'єр-ліги, то, можливо, гратиме на НСК Олімпійський

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував нічию у першому матчі плей-офф проти Чорноморця (0:0).

"Рівна гра у плані тактики, і якихось перебудов. Чорноморець, можливо, діяв гостріше біля штрафного майданчика, але я не думаю, що це була виграшна гра для однієї чи іншої команди. Думаю, нічийний рахунок закономірний.

Чорноморець — Колос – 0:0 – відеоогляд матчу

Справа в тому, що коли часто граєш такі ігри, то стаєш сильнішим. Якщо ми такі ігри гратимемо, то теж станемо сильнішими. У будь-якому чемпіонаті в нижчій лізі інтенсивність гри нижче. Ми мріємо грати у Прем'єр-лізі і все для цього робимо. Незалежно, вийдемо ми до Прем'єр-ліги або не вийдемо, 10 числа починається будівництво нового стадіону.

Якщо залишимося в Першій лізі, то, напевно, будемо грати на стадіоні імені Баннікова, а якщо вийдемо в УПЛ, то, напевно, будемо домовлятися з тими, хто піде на поступки, – Оболонь-арена, стадіон Динамо або НСК Олімпійський", – цитує Костишина офіційний сайт Чорноморця.

Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-ліги