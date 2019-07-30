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Костишин став першим тренером в історії УПЛ, який отримав жовту картку

21:23 632 Читать на русском
Костишин став першим тренером в історії УПЛ, який отримав жовту картку
Руслан Костишин / фото: Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин вже вписав своє ім'я в історію чемпіонату України.

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Наставник новачка УПЛ отримав жовту в кінці зустрічі з Маріуполем (2:1). Головний арбітр Олександр Дердо попередив Костишина за зайву емоційність.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Зауважимо, що це нововведення у футболі. Тепер тренер може бути дискваліфікований на наступний матч через перебір жовтих карток.

Раніше головний тренер Сантоса Хорхе Сампаолі став першим в історії тренером, якого дискваліфікували за 3 жовті картки.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися

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Теги
Колос - Маріуполь Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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