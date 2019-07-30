Костишин став першим тренером в історії УПЛ, який отримав жовту картку

Головний тренер Колоса Руслан Костишин вже вписав своє ім'я в історію чемпіонату України.

Наставник новачка УПЛ отримав жовту в кінці зустрічі з Маріуполем (2:1). Головний арбітр Олександр Дердо попередив Костишина за зайву емоційність.

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Зауважимо, що це нововведення у футболі. Тепер тренер може бути дискваліфікований на наступний матч через перебір жовтих карток.

Раніше головний тренер Сантоса Хорхе Сампаолі став першим в історії тренером, якого дискваліфікували за 3 жовті картки.

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