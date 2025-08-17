– Всі бачать, що сталося. У нас вилучення, на одного менше. З такою гарною командою, як Карпати, важко грати вдесятьох. У принципі, ми до перерви впоралися. Ми й потім давали раду, був один гострий момент у Карпат, і все, а гол пропустили зі стандарту. Можна і 10 на 10 пропустити гол зі стандарту.

Червона Ррапая у відеоогляді матчу Колос – Карпати – 1:1

– Відчувалася нестача Ррапая в другому таймі? Хоча у вас були моменти.

– Це один з наших креативних футболістів, виконавець стандартів. Але ті, хто вийшов, впоралися. Я вважаю, ми грали по рахунку, грали так, як домовилися грати, сіли в низький блок, тому що і спека, і все. Ми дуже активно провели 35 хвилин до вилучення, домінували. Ми розуміли, що в такому темпі не зможемо грати вдесятьох.

Я просто не розумію вилучення. Просто тенденція йде. Цей суддя (Олег Когут – прим.) нас з Рухом судив – ухвалював зовсім інші рішення в тому році. Цей суддя, я так розумію, любить судити львівські команди.

Хочеться сказати, звичайно, знамениту фразу Луческу, але я промовчу. Справа не у вилученні – річ у тому, що потім робилося на полі. Мені це не подобалося. Стики всі в один бік, боротьба в один бік. Симпатія була – це моя думка, – сказав Костишин для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, наразі Колос посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України. В доробку ковалівців 7 очок після трьох турів.

