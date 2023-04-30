Український легіонер Денис Костишин записав до свого доробку чергову результативну дію. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

США, USL, Чемпіоншип, 8-й тур

Сан-Дієго Лоял – Ель Пасо Локомотив – 1:2

Голи: Мошобане, 61 – Сакаріас, 13, Костишин, 65

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Український півзахисник Денис Костишин знову допоміг своїй команді здобути перемогу за океаном. Цього разу від ніг нашого співвітчизника постраждав Сан-Дієго, який випереджав Ель Пасо на 4 очки, і є одним з конкурентів за підвищення у класі.

Рікардо Сакаріас вже на початку матчу вивів гостей вперед чудернацьким голом – форвард бив з гострого кута, захисник заблокував і м'яч парашутом опустився за спину воротаря, якого дезорієнтував несподіваний рикошет.

По перерві господарі зрівняли – після сольного проходу Мошобано влучно вистрілив з лінії штрафного. Однак не минуло і п'яти хвилин, як Ель Пасо знову вийшов вперед. Костишин обігрався з партнером на правому фланзі, увірвався у воротарський і пробив повз голкіпера. Українець свою справу зробив, тож тренер вирішив його поберегти і на 68-й хвилині замінив.

За час, проведений на полі, Денис зробив 46 доторків до м'яча, віддав дві точні довгі передачі з трьох, виконав три успішні спроби дриблінгу з трьох, чотири рази був переможцем у боротьбі за позицію з шести, здійснив 1 виніс і 1 відбір, а точність його передач становила 72%. За свою гру він отримав від статистичного портала SofaScore найвищу оцінку – 7,8.

Нагадаємо, у поточному сезоні Денис провів за американську команду 8 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Ель Пасо після 8-ми турів йде у турнірній таблиці на четвертій сходинці, набравши 13 очок.

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