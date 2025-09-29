"Якщо аналізувати гру, грали дві рівні команди – по класу, по якості. А гру вирішили епізоди, дуелі. Навіть гол, який забив Металіст 1925, там гравець послизнувся і дав ударити Денису Антюху по воротах та забити гол. Тож ми насідали, суперники насідали.

Металіст 1925 здолав сенсаційний Колос та піднявся на друге місце УПЛ

Ініціативою володіли ми, потім суперники – такі гойдалки були. У нас чемпіонат такий – бувають рівні ігри, але епізод вирішує, один гол вирішує долю матчу. Рано чи пізно це б трапилося – наша серія без поразок завершилася, на жаль. Будемо починати іншу.

Мені здається, що ця серія вже тиснула психологічно на нас, на футболістів. Це в пресі багато лунало – ось знову Колос не програв. І вона затискала гравців, які були менш розкутими в атаці. Десь більше думали, як не програти. Це, на мою думку.

Навіть на тренерів вона почала тиснути, ти думаєш, щоб вона продовжувалася. Зараз можна видихнути, тому що я думаю, вона вже почала заважати.

В роздягальні було мовчання. Гравці вже звикли не програвати. Ця поразка перша з квітня. В крижану воду нас занурили. Це незвичний стан для нас. Але я ж кажу – можливо, воно піде нам на користь.

Суперник нам навʼязав свою гру. У суперника також гарні футболісти, гарні придбання. Я вважаю, що це багатий клуб, він купляє таких футболістів – збірників України, нападників, яких не за маленьку суму придбали.

Суперник не дав нам зіграти в повну силу, але я вважаю, що не було такого, що тільки одна команда повністю володіла ініціативою. Якщо відверто, у господарів краще виглядали флангові атакувальні півзахисники. Вони більш міцні, більш креативні були. У нас більш легкі фланги. Ось у цьому була перевага", – сказав Костишин на прес-конференції.

