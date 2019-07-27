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Костишин пояснив, чому його син не грає в основі Колоса

15:42 365 Читать на русском
Костишин пояснив, чому його син не грає в основі Колоса
Руслан Костишин / Фото ФК Колос

Головний тренер новачка УПЛ Руслан Костишин поділився думкою щодо роботи з рідним сином.

"Коли батько тренує сина – це складна ситуація. Випустиш – скажуть, що тягнеш, не випустиш – син скаже, що ти до нього чіпляєшся. Поки Денис у мене в стартовому складі жодного матчу не зіграв. Не заслужив.

"Раніше футболісти приходили в Колос через знайомства, а зараз у нас є ім'я", – Костишин

Мене, звичайно, ніхто не чіпає з цього приводу. Але ситуація дійсно непроста. Іноді зриваюся на нього на тренуваннях. Він в студентську збірну їхав, так тихо було на тренуваннях, повернувся – знову крик", – сказав головний тренер ковалівців в інтерв'ю Tribuna.

Денис Костишин у сезоні 2018/19 провів за Колос 16 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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УПЛ Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Денис Костишин Денис Костишин
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