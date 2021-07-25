"Не хочу образити власників стадіону, але трава дуже висока і не швидка, все застрягає. Тому і футбол такий, як у виконанні Вереса, так і нашої команди.

Верес – Колос – відеоогляд матчу

Вийшла не дуже цікава гра для вболівальників. Мало моментів, вийшло "бий-біжи". Верес грає більше персонально, сидить на нозі, агресивна команда, дуже вертикальна – важко проти них грати", – поділився Костишин у коментарі Футбол News.

До слова, Колос та Верес так і не змогли відзначитись голами, розійшовшись безгольовою нічиєю. Поєдинок відбувся на стадіоні Авангард у Луцьку.

Верес зіграв внічию з Колосом у першому матчі після повернення в УПЛ