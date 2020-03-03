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Костишин: Перед Динамо основні футболісти Колоса навіть не будуть тренуватися

11:52 384 Читать на русском
Костишин: Перед Динамо основні футболісти Колоса навіть не будуть тренуватися
Руслан Костишин / фото: Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився очікуваннями від матчу 21-го туру чемпіонату України проти київського Динамо.

 

"Попереду Динамо і Шахтар. Що тут можна сказати? Після матчу з Карпатами у нас тільки відновлення. Одним потрібно відновлюватися, а іншим готуватися до матчу, тому, швидше за все, зробимо певну ротацію.

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Подивимося... Повторюся, основні футболісти перед Динамо два дні навіть не будуть тренуватися, а тільки відновлюватися. Тому що просто немає часу – дві доби до гри залишилося після зустрічі з Карпатами", – зазначив Костишин в ефірі програми "Футбольний формат".

Додамо, що Колос дуже успішно розпочав весняну частину сезону УПЛ, обігравши Олександрію та Карпати. Вже сьогодні, 3 березня, команда Руслана Костишина зустрінеться з Динамо. Початок зустрічі о 19:30.

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Динамо - Колос Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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