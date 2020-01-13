toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Костишин озвучив систему штрафів у Колосі

13 січня 19:21 852 Читать на русском
Костишин озвучив систему штрафів у Колосі
Руслан Костишин / офіційний сайт Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів, як підтримується дисципліна в команді.

"Іноді важко стримати себе після несправедливих рішень арбітрів по відношенню до моєї команди. Хочеться бути стриманим, але не завжди виходить. Президент один раз усно покарав, коли пропускав поєдинок проти Шахтаря. А так я власноруч вніс в касу дві тисячі гривень за одну жовту картку.

Колос підписав екс-динамівця Петрова, – ЗМІ

Покарання гравців чисто символічне. Наприклад, за запізнення на 1-2 хвилини маєш внести в касу 500 гривень. За зайву вагу можуть бути більші покарання. Потрібно ж відзначати закінчення сезону за якісь гроші", – поділився Костишин у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Колос вперше у своїй історії вийшов до УПЛ та посідає досить високе місце, як для новачка – сьома сходинка.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору

blog_ava
Гравці Карпат бойкотували тренування – зимові збори під великою загрозою
13:55
2515
Теги
Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
3
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук