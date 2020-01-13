Костишин озвучив систему штрафів у Колосі

Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів, як підтримується дисципліна в команді.

"Іноді важко стримати себе після несправедливих рішень арбітрів по відношенню до моєї команди. Хочеться бути стриманим, але не завжди виходить. Президент один раз усно покарав, коли пропускав поєдинок проти Шахтаря. А так я власноруч вніс в касу дві тисячі гривень за одну жовту картку.

Колос підписав екс-динамівця Петрова, – ЗМІ

Покарання гравців чисто символічне. Наприклад, за запізнення на 1-2 хвилини маєш внести в касу 500 гривень. За зайву вагу можуть бути більші покарання. Потрібно ж відзначати закінчення сезону за якісь гроші", – поділився Костишин у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Колос вперше у своїй історії вийшов до УПЛ та посідає досить високе місце, як для новачка – сьома сходинка.

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