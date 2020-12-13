"Для нашої маленької команди матчі з грандами завжди важливі для того, щоб оцінити самих себе. Грали з великим бажанням і емоціями. Провели дуже хороший перший тайм в тактичному плані, а другий вийшов хаотичнішим. Повинні були додати, коли у нас було на одного футболіста більше і постаратися перемогти. При рівних складах з Динамо було вже важко грати. Нічия – закономірний результат.

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Важко порівнювати цей і останній наш матч з Динамо влітку. Структурно кияни грають так само. У плані розташування на полі. Але вони додали в агресії, русі і бажанні. Є якісь нюанси, які зробили Динамо сильнішим. У нас в цьому сезоні багато подій. Він – найкращий в історії нашого клубу. Потрібно просто грати в свій футбол.

Що стосується наших планів на міжсезоння, то з 12 числа плануємо бути в Туреччині. А щодо трансферів – то я важко прощаюся з футболістами і поки не буду з цим поспішати", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, у матчі 13-го туру УПЛ Колос розписав з лідером першості Динамо бойову нічию (2:2) і, набравши 18 очок, розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці.

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