Костишин оцінив скандальні рішення арбітра на користь Динамо

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився думкою щодо роботи рефері Андрія Коваленка у матчі 10 туру УПЛ проти Динамо.

"Перший пенальті? Всі кажуть, що було обличчя, а не рука. Не можу коментувати цей епізод, поки його не побачу.

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Ми не можемо грати на рівних з Динамо. Ми могли сісти в захист і гідно програти з рахунком 0:1. Але ми – команда з характером, хотіли вирвати нічию або перемогти, тому наривались на контратаки.

Не хочу коментувати момент з призначенням пенальті. Коли видалили Шепелєва, то ми підказували гравцям, щоб вони були обережнішими. Арбітр міг злякатися, що видалив гравця Динамо і хотів вирівняти ситуацію. Нам потрібно думати про свою гру. Ми відкривали зони для Динамо, і вони цим скористалися. Нічого страшного, ця поразка зробить нас сильнішими", – заявив Костишин у ефірі Футбол 1.

Головний арбітр зустрічі Андрій Коваленко спочатку вилучив хавбека киян Володимира Шепелєва, а вже через п'ять хвилин зрівняв склади, показавши червону захиснику Колоса Максимові Максименкові. Також Динамо пробивало три пенальті у матчі проти новачка УПЛ.

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