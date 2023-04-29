Руслан Костишин більше не тренуватиме Аксу, повідомляє прес-служба команди.

"Я несу відповідальність за це неподобство": Костишин готовий ініціювати свою відставку в чемпіонаті Казахстану

46-річний наставник розірвав контракт з клубом за взаємною згодою сторін. Разом з ним команду покидають і його асистенти – Віктор Уляницький, Володимир Аржанов та Андрій Федоренко.

Нагадаємо, Костишин очолював команду з січня 2022 року. У поточному сезоні Аксу після 7-ми турів йде на передостанній сходинці турнірній таблиці чемпіонату Казахстану, набравши 4 очки (1 перемога, 1 нічия і 5 поразок).

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