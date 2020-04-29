Костишин одягав піджак лише одного разу за всю тренерську кар'єру – привід був зовсім невеселий

Головний тренер Колоса Руслан Костишин пояснив, чому під час матчів надає перевагу спортивному стилю.

Наставник ковалівців має не надто приємні спогади про єдиний випадок, коли вирішив змінити імідж.

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"Чи одягну коли-небудь піджак і сорочку? Одного разу я вже одягнув піджак, коли думав, що мені "фанера" вже. Після матчу повинен був йти. Я вирішив, що 5 років не вдягав, то хоча б одягну, коли будуть виганяти. Чи знав я про відхід перед матчем? Та всі про це знали", – зізнався Костишин в інтерв'ю YouYube-каналу Бомбардир.

Додамо, що український фахівець очолює Колос з 2014 року, наразі це його єдиний клуб в тренерській кар'єрі. Сезон 2019/20 став для ковалівців дебютним в УПЛ, і вони відразу пробились до верхньої шістки.

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