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Костишин одягав піджак лише одного разу за всю тренерську кар'єру – привід був зовсім невеселий

29 квітня 10:38 397 Читать на русском
Костишин одягав піджак лише одного разу за всю тренерську кар'єру – привід був зовсім невеселий
Руслан Костишин / Сайт Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин пояснив, чому під час матчів надає перевагу спортивному стилю.

Наставник ковалівців має не надто приємні спогади про єдиний випадок, коли вирішив змінити імідж.

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"Чи одягну коли-небудь піджак і сорочку? Одного разу я вже одягнув піджак, коли думав, що мені "фанера" вже. Після матчу повинен був йти. Я вирішив, що 5 років не вдягав, то хоча б одягну, коли будуть виганяти. Чи знав я про відхід перед матчем? Та всі про це знали", – зізнався Костишин в інтерв'ю YouYube-каналу Бомбардир.

Додамо, що український фахівець очолює Колос з 2014 року, наразі це його єдиний клуб в тренерській кар'єрі. Сезон 2019/20 став для ковалівців дебютним в УПЛ, і вони відразу пробились до верхньої шістки.

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Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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