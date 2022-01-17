Український фахівець Руслан Костишин найближчим часом стане головним тренером казахського Аксу, повідомляє у своєму Telegram-каналі Айдин Кожахмет.

Костишин міг очолити казахський клуб – екс-тренер Колоса пояснив причини відмови

За інформацією журналіста 45-річний український наставник вже їде до Павлодара з Астани. До слова, раніше Костишин підтвердив інтерес неназваного казахського клубу до своєї персони, однак зазначив, що вирішив поки-що відмовитись від пропозиції.

Нагадаємо, Костишин раніше тренував Колос – у єдиному у своїй кар'єрі клубі він працював з 2014 по 2021 року. Аксу – дебютант елітного дивізіону чемпіонату Казахстану.

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