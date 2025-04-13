Після матчу 24 туру УПЛ між Лівим Берегом та Колосом (0:2) хавбек гостей Максим Третьяков погодився на бліц-інтерв'ю для "Футбол 24".

– Якою для вас видалась ця гра?

– Перші десять хвилин були досить важкими і напруженими. Не контролювали гру так, як мали б, багато втрачали м’яч, суперник перехоплював, створював моменти. Суперник теж хотів перемоги. Але згодом вдалося заспокоїтись, взяти ініціативу під контроль і діяти так, як планували.

Колос на виїзді переграв Лівий Берег, оформивши перемогу у першому таймі

Сидоров забив свій дебютний гол – гарний, справжній м’яч нападника, на випередження. Ми щиро раді за нього, це додало команді емоцій, жвавості, мотивації. Потім забили вдруге. Могли ще – я й сам мав момент у першому таймі. На жаль, не реалізував.

– Було помітно чимало емоцій на полі, іноді навіть доволі жорстка комунікація між партнерами попри те, що вели в рахунку. Це нормальна робоча атмосфера для вас?

– Так, усе в порядку. Жодної проблеми з атмосферою. Ми просто дуже переживали. Хвилювання передавалося в діях – хотіли зіграти якнайкраще, а коли щось не вдавалося, десь могли сердитись, щось сказати одне одному. Але все без образ – ми всі робимо одну справу й працюємо на спільний результат.

– Після зміни головного тренера команда почала стабільніше набирати очки. Що змінилося у грі?

– З чотирьох матчів ми виграли два, а два програли. Наш новий тренер – досвідчений, і не став кардинально все ламати з перших днів. Але помітно зросла інтенсивність тренувань, з’явився акцент на активний пресинг – це вже дає результат. Для глибших змін ще потрібно трохи часу.

– Змінилась і кадрова ситуація: деякі гравці повернулися, а хтось, хто раніше був в основі, опинився на лавці. Чи не створює це напруги в команді?

– Це нормальне футбольне життя. Сьогодні ти в основі, завтра – ні. Хтось набирає форму, хтось десь просідає. Але в нас дуже хороша атмосфера, і, думаю, це було видно – як на полі, так і на лаві всі щиро переживали за результат. Команда – це більше, ніж просто стартовий склад.

– Що стало ключем до перемоги сьогодні?

– Командна гра і згуртованість. Ми витиснули максимум з тих моментів, які мали – ну, майже максимум. Я, наприклад, свій шанс не реалізував. Але ми давно не забивали зі стандартів – сьогодні вдалося. Це теж результат спільної роботи, те, що ми тренуємо.

– Нещодавно відбулася неформальна зустріч команди в ресторані – всі зібралися, навіть гравці разом із другими половинками.

– Це була ініціатива тренера після його приходу – такий жест зближення. Поспілкувалися, познайомилися ближче, поговорили як про футбольні, так і про життєві моменти. Гадаю, нам це допомогло також.

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