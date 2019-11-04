Костишин не прийшов на прес-конференцію після поразки від Олімпіка – асистент пояснив відсутність керманича Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин пропустив традиційну прес-конференцію після матчу 13 туру УПЛ проти Олімпіка (1:2).

Асистент керманича ковалівської команди Сергій Кузнєцов відповів на питання журналістів після гри.

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"У молодшого Костишина підозра на серйозну травму. Можна зрозуміти батьківські почуття. Людина хвилюється. Саме це і стало причиною того, що прийшов я. Обстеження покаже, поки важко щось зрозуміти. Радше за все, це щось серйозне. Він почув хрускіт. З такими відчуттями, найімовірніше, це хрестоподібні зв'язки", – пояснив Кузнєцов у ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, у матчі проти Олімпіка хавбек Колоса Денис Костишин зазнав неприємного пошкодження у одному із зіткнень і покинув поле лише з допомогою лікарів.

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