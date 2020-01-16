Костишин назвав відмінності між Першою лігою та УПЛ

Головний тренер Колоса Руслан Костишин порівняв рівень Першої ліги та Української прем'єр-ліги.

"Різниця дійсно є. Спочатку ми думали, що вона незначна, здавалося, що безболісно зможемо швидко адаптуватися до вищого дивізіону. На емоціях і куражі виграли перші кілька матчів. Але потім настав момент протверезіння, довелося звикати до рівня УПЛ і на це знадобився час.

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Перш за все різниця в рівні боротьби, атлетичності. В елітному дивізіоні стало більше фізичної боротьби. Крім то, звичайно ж, швидкості теж вищі, потрібно швидше приймати рішення", – поділився Костишин в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Колос вперше у своїй історії вийшов до УПЛ та посідає досить високе місце, як для новачка – сьома сходинка.

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