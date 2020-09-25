"Гадаю, Рієка виглядала краще у перші півгодини матчу, але потім ми тримали все під контролем. Перший гол в екстратаймі все вирішив.

Драматичний виліт ковалівців у відеоогляді матчу Рієка – Колос – 2:0

Поєдинок був рівним, обидві команди достатньо якісні. Рієка краще пристосувалася, коли розпочався дощ. Вони перестали грати у комбінаційний футбол низом, а нам потрібно було зробити те саме", – цитує Костишина Іndex.hr.

Нагадаємо, для Колоса це був перший єврокубковий сезон в історії. Ковалівці здолали Аріс на попередній стадії, але з Рієкою не впорались.

Рієка здолала Колос у драматичному овертаймі матчу ЛЄ – жахіття Селезньова і воротаря