"Враження позитивні, адже команді вдалося перемогти, продемонструвавши при цьому непогану гру. Ми дуже відповідально підготувалися до матчу, тому що бачили, як Львів показав себе у поєдинку проти Миная.

Львів – Колос – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Наші хлопці – молодці. Вони прислухалися до наших порад. Футболісти завжди є найголовнішими у футбольній команді. Якщо вони виконають те, про що домовлялися перед грою, то все вийде добре, інакше – нічого не буде.

Я задоволений ставленням до гри. Наші футболісти повинні професійно виконувати свої обов'язки – це в першу чергу. Той кістяк, який є зараз, дозволяє нам боротися за місця у верхній частині турнірної таблиці. Але все вирішує ставлення до справи", – сказав Костишин у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, у матчі 15-го туру УПЛ Колос на виїзді здолав Львів з рахунком 2:0 і розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці.

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