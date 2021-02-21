Костишин назвав фактор, який матиме вирішальний вплив на боротьбу Колоса за єврокубки
Головний тренер ковалівської команди Руслан Костишин підбив підсумки матчу проти Львова у черговому турі української Прем'єр-ліги.
"Враження позитивні, адже команді вдалося перемогти, продемонструвавши при цьому непогану гру. Ми дуже відповідально підготувалися до матчу, тому що бачили, як Львів показав себе у поєдинку проти Миная.
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Наші хлопці – молодці. Вони прислухалися до наших порад. Футболісти завжди є найголовнішими у футбольній команді. Якщо вони виконають те, про що домовлялися перед грою, то все вийде добре, інакше – нічого не буде.
Я задоволений ставленням до гри. Наші футболісти повинні професійно виконувати свої обов'язки – це в першу чергу. Той кістяк, який є зараз, дозволяє нам боротися за місця у верхній частині турнірної таблиці. Але все вирішує ставлення до справи", – сказав Костишин у коментарі клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, у матчі 15-го туру УПЛ Колос на виїзді здолав Львів з рахунком 2:0 і розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці.
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