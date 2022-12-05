Костишин розірвав угоду з Олександрією за спільною згодою та вже покинув розташування клубу, повідомляє Динамоманія.

Костишин-молодший розірвав контракт з Олександрією – хавбек за рік награв лише 130 хвилин

Денис вже начебто визначився, куди хоче перебратись – син Руслана Костишина хоче спробувати себе в американському USL – аналог англійського Чемпіоншипа. Проте наразі невідомо, в який конкретно клуб перейде

Півзахисник приєднався до Олександрії вільним агентом в січні 2022 року. Костишин-молодший відразу отримав травму плеча, а потім чемпіонат України достроково завершили через війну. Нова кампанія також виявилась невдалою для 25-річного гравця – всього 3 матчі (130 хвилин) і один гол. Контракт з Олександрією діяв до літа 2024-го, однак сторони вирішили розійтися раніше.

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