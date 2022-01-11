"Коли зі мною зв'язалися представники клубу, який виступає в елітному дивізіоні казахстанського чемпіонату із пропозицією його очолити, я відповів відмовою.

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Я ще пов'язаний контрактом з Колосом і за винятком основної команди відповідаю за багато питань, що стосуються функціонування клубу. Ось коли вважатиму свою місію у Колосі виконаною, тоді й звернуся до президента Андрія Засухи з проханням відпусти мене. Але, повторюю, зараз про це не може бути й мови", – сказав Костишин у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, під керівництвом 45-річного фахівця Колос пройшов шлях від аматорської першості Київської області до елітного дивізіону чемпіонату України. Нині ковалівців йдуть у турнірній таблиці УПЛ восьмими, маючи у своєму активі 24 очки.

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