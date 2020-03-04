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Костишин: Майстерність гравців Динамо дається взнаки – Циганков вийшов, отримав простір і забив

00:15 199 Читать на русском
Костишин: Майстерність гравців Динамо дається взнаки – Циганков вийшов, отримав простір і забив
Руслан Костишин / Сайт Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин підсумував поразку від Динамо (0:2) у 21 турі УПЛ.

40’ Фран Соль
56’ Віктор Циганков
 
Євген Задоя 45+2’
40’ Фран Соль
45+2’ Євген Задоя
56’ Віктор Циганков

"Футболісти, які прийшли в команду, додали нам майстерності. Але майстерність гравців Динамо дається взнаки. Вийшов Циганков, отримав простір і забив. У самій підготовці ми нічого не змінювали. Формула успіху в самій команді. Поступово розвиваємося, у нас вже є свої вболівальники. До гравців у мене немає претензій. Сьогоднішнє вилучення – теж досвід.

Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми не опустили руки і в другому таймі намагалися зрівняти рахунок. Показали характер. VAR – це добре. Навіть якщо у Кожушка був міліметровий офсайд, він однаково був. Головне, щоб всі були в рівних умовах. Сьогодні VAR допоміг, але нехай він буде на всіх матчах. Михайличенко правильно про це сказав. Сьогодні все було справедливо, мені нема на що скаржитися", – цитує Костишина Динамомания.

Нагадаємо, у наступному турі Колос прийматиме іншого гранда УПЛ – донецький Шахтар, матч відбудеться 8 березня.

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Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Динамо - Колос
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