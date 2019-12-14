Костишин: Матч проти Львова – шматок лайна для Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин емоційно прокоментував матч 18-го туру УПЛ проти Львова (2:3).

"Не сподобався настрій команди на матч, відповідальність гравців, виконання установки – домовлялися зовсім про інше. Якби вони виконували установку і програли – я би звинувачував себе. А так гравці вирішили грати по-своєму, мені це не сподобалося.

Неочевидний пенальті, вилучення голкіпера та гольовий парад у відеоогляді матчу Львів – Колос – 3:2

Дуже погана гра в першому таймі, мене образило, що не було бажання, яким славиться Колос. Сьогодні на поле вийшли 11 піжонів. Вирішили показувати майстерність без настрою. Тренер винен – ​​неправильні слова підібрав. Це моя поразка.

Якби виграли – це була б відмінна половина сезону. Але цей матч – шматок лайна в нашу команду, відбиток залишиться протягом усієї відпустки. Як можна було одним матчем наср*ти на те, чого ми досягнули за 17 попередніх зустрічей? Прикро, що ми так зробили.

Екс-арбітр ФІФА розкритикував Козика за суддівство у матчі Львів – Колос

Прикрий пропущений гол – невиконання дисципліни. На установці все розписується. Після голу ми розгубилися, але у нас був час. Суперник заслужив на перемогу, адже більше прагнув. Я навіть не переглядав момент з пенальті – справа не в ньому. Не за такою грою слід говорити про пенальті. Так, впродовж сезону наші матчі погано судили, але в цьому матчі не хочу зачіпати цю тему. У вівторок буде зустріч з керівництвом – тоді будуть всі рішення", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, Колос в меншості мінімально поступився Львову (2:3) та залишився на 7 сходинці.

Львів у меншості втримав перемогу над Колосом