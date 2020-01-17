Костишин: Колос взяв на перегляд двох французів, один з них був в академії Ліверпуля

Головний тренер Колоса Руслан Костишин анонсував можливе підсилення команди.

"Взяли двох французів на перегляд, один з них був на перегляді в академії Ліверпуля. Подивимося, як вони будуть виглядати. Якщо футболіст хороший, зможе допомогти команді, то чому ні? Але вони повинні бути на голову сильнішими.

Колос представив 5 новачків, серед яких два екс-гравці Динамо

Гравці, яких ми вже підписали – дійсно хороші виконавці. Якби не згода президента, то переходи не відбулися б. Задоволені, що підписали Богданова, мені подобається, як він веде гру. Сподіваємося, що станемо більш різноманітними в плані ведення гри, у позиційних атаках. Він вміє зберегти м'яч, змінити вектор атаки", – сказав Костишин в коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, свої зимові збори Колос проводитиме у Туреччині. Паузу ковалівці зустріли на сьомій сходинці УПЛ, набравши 20 очок.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?