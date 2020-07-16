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Костишин: Колос має вигравати у перехідних матчах – шанс вийти в єврокубки може бути раз у житті

09:46 - Читать на русском
Костишин: Колос має вигравати у перехідних матчах – шанс вийти в єврокубки може бути раз у житті
Руслан Костишин / ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку від Шахтаря у 31-му турі УПЛ і розповів про амбіції команди у боротьбі за вихід у Лігу Європи.

50’ Маркос Робсон Сіпріано
90+4’ Жуніор Мораєс
 
50’ Маркос Робсон Сіпріано
90+4’ Жуніор Мораєс

"Команда старалася, було велике бажання. Грали оновленим складом. Дуже хотіли здобути у матчі з Шахтарем якісь очки, хоча розуміємо, що це складно. Незважаючи на те, що суперник грав не основним складом, все одно велика різниця у швидкості і майстерності.

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Ми виглядали добре, але клас є клас. Важко весь матч залишатися з Шахтарем на рівних. А коли на заміну вийшли всі зірки, нам стало складніше. Старалися, створили чимало моментів... Шахтар сильніший – це потрібно визнати.

Про міжсезоння говорити ще рано. У нас попереду зустріч з Динамо, до якої буде дуже багато уваги. У мене є колектив, який повинен вигравати у перехідних матчах. Шанс вийти в єврокубки може бути раз у житті. Хлопці можуть вписати свої імена і ім'я клубу Колос в історію", – цитує Костишина офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, поразка залишила Колос на останній сходинці першої шістки з 29 очками, "гірники" з 81 пунктом продовжують лідирувати у турнірній таблиці УПЛ.

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Руслан Руслан Костишин Шахтар - Колос Шахтар Шахтар Ліга Європи Колос Колос
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