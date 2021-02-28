"Нашим уболівальникам велике спасибі. Ми знали, що буде багато глядачів, але сумнівалися через те, що були погані погодні умови. Прогнозували і сніг, і дощ. Було набагато холодніше, ніж напередодні.

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Але вболівальники прийшли, заповнили стадіон і підтримували нашу команду. Прикро тільки, що не зуміли їх потішити. Сподіваюся, що зробимо це в наступних іграх. Уже в середу гра з Динамо в Кубку, тому у нас є можливість реабілітуватися", – цитує Костишина офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Динамо та Колос зустрінуться в рамках чвертьфіналу Кубка України 3 березня, початок о 17:00.

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