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Костишин: Гравці Колоса ще не усвідомили, що вони в Прем'єр-лізі

17:18 476 Читать на русском
Костишин: Гравці Колоса ще не усвідомили, що вони в Прем'єр-лізі
Руслан Костишин / Фото ФК Колос

Тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин розповів про стан своїх гравців на початку підготовчого циклу.

"Працюємо, набираємо форму. Ще не відчуваємо хвилювання, переживання з'явиться десь за тиждень до чемпіонату. Поки немає відчуття, що ми в Прем'єр-лізі – звичайна підготовка, як і в усі роки. Та ж сама програма, нічого не міняємо.

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У нас була маленька пауза, всього лише двадцять днів вихідних, тому не думаю, що ми будемо довго втягуватися. Кілька днів буде бігова робота і зміцнення м'язів. Зробимо ставку на силову витривалість і тактику, взаємодію команди.

Не думаю, що хлопці за дев'ятнадцять днів розгубили свої якості. Немає явних проблем, щоб хтось помітно випадав в тренувальному процесі. Помітно, що гравцям дійсно важко, адже ми відразу задали хороший темп.

Уміння новачків покажуть контрольні поєдинки. Ми бачили їхні ігри, стежили за допомогою Wyscout. Хочеться подивитися на них в іграх, на їх взаємодію і як вони будуть виконувати поставлені вимоги.

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У нас немає проблемних позицій, маємо досить збалансований склад. Хочеться тільки якісне посилення, щоб новачки могли додати конкуренції нашим гравцям", – розповів Костишин клубному каналу Колоса на Youtube.

Нагадаємо, ковалівці вибороли місце в еліті українського футболу, здолавши в перехідних матчах Чорноморець.

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Міжсезонні збори Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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