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Костишин: Частина гравців отруїлись, троє з них не змогли зіграти у спарингу

15:10 344 Читать на русском
Костишин: Частина гравців отруїлись, троє з них не змогли зіграти у спарингу
Руслан Костишин / офіційний сайт Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував товариський матч проти Академіки Клинчень (3:0).

"Не буду розкривати тактичні схеми. Пробуємо різне. У сезоні ми грали інакше. Поки перший етап зборів, можна спробувати інші схеми. Подивимося, якщо буде виходити, будемо застосовувати. Все залежить від футболістів, чи можуть вони грати в такій схемі. Пробуємо для себе, щоб могли грати по-різному.

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Досвідчені футболісти звикли до навантажень, а ось молодий Соловейчик трохи потрапив в яму. Поки не хочу оцінювати, всі повернулися з відпустки в різній формі. Єдине – стараються всі, атмосфера хороша. Це радує. Частина гравців отруїлись, троє не змогли зіграти в спарингу. Литвин теж, але він швидко відновився", – поділився Костишин в коментарі прес-службі Колоса.

Нагадаємо, Колос розгромив Академіку Клинчень (3:0) у спарингу, голами відзначились Литвин, Кожушко та Морозко.

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