Український наставник казахського Аксу Руслан Костишин намагається підтримувати серед своїх гравців максимально дружню і невимушену атмосферу.

Костишин запросив у свій новий клуб голкіпера Колоса

Під час спільного обіду команда вирішила привітати свого одноклубника з днем народження. Поки футболісти співали ювіляру "Happy Birthday to you", Костишин, підійшовши ззаду, з розгону занурив голову футболіста у торт. Не зупинили українця і запалені свічки, які у великій кількості стирчали з солодкого продукту і могли позбавити гравця ока. Такий вчинок розсмішив, як самого фігуранта, так і оточуючих.

Нагадаємо, Костишин очолив павлодарський Аксу 17 січня. Українець підписав з казахським клубом контракт на два роки.

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