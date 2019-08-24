Костишин – про розгром від Ворскли: У Колоса немає досвіду

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився враженнями після матчу 5-го туру УПЛ проти Ворскли (0:3).

"Враження від матчу негативне. Щодо гри, то наша команда не має права робити такі подарунки своїм суперникам на першій хвилині. Після такого відразу повинен змінюватися план на гру. У нас не вистачає запасу міцності, щоб спокійно ставитися до такого розвитку ситуації. Немає досвіду.

Колос – Ворскла – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Помилка, хлопці розгубилися, почали ховатися, грати не у властивій собі манері. Гол поміняв усе. Вийшли після перерви і відразу другий гол.

Якість гри не влаштовує. До цього все йшло, з Десною ми також виглядали погано, дуже багато моментів було біля наших воріт.

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У нас були проблеми – не грали два основних центрбеки, але це не виправдовує таку гру. Що стосується суддівства, не хочу коментувати не переглянувши відео", – цитує Костишина прес-служба Колоса.