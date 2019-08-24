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Костишин – про розгром від Ворскли: У Колоса немає досвіду

17:50 125 Читать на русском
Костишин – про розгром від Ворскли: У Колоса немає досвіду
Руслан Костишин / фото: Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився враженнями після матчу 5-го туру УПЛ проти Ворскли (0:3).

 
Ігор Пердута 4’
Ігор Пердута 54’
Юрій Коломоєць 73’
4’ Ігор Пердута
54’ Ігор Пердута
73’ Юрій Коломоєць

"Враження від матчу негативне. Щодо гри, то наша команда не має права робити такі подарунки своїм суперникам на першій хвилині. Після такого відразу повинен змінюватися план на гру. У нас не вистачає запасу міцності, щоб спокійно ставитися до такого розвитку ситуації. Немає досвіду.

Колос – Ворскла – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Помилка, хлопці розгубилися, почали ховатися, грати не у властивій собі манері. Гол поміняв усе. Вийшли після перерви і відразу другий гол.

Якість гри не влаштовує. До цього все йшло, з Десною ми також виглядали погано, дуже багато моментів було біля наших воріт.

Ворскла на виїзді розгромила Колос

У нас були проблеми – не грали два основних центрбеки, але це не виправдовує таку гру. Що стосується суддівства, не хочу коментувати не переглянувши відео", – цитує Костишина прес-служба Колоса.

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Колос - Ворскла Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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