Костишин – про перемогу над Олімпіком: Не можна сказати, що Колос показав хороший футбол

Головний тренер Колоса Руслан Косишин прокоментував перемогу своєї команди над Олімпіком у другому турі УПЛ.

"Гра була важкою. Можливо, позначився емоційний стан після матчу з Маріуполем, де ми віддали багато сил. Наша команда непогано виглядала в перші 15 хвилин, після чого чи то ми підсіли, чи то Олімпік заграв активніше.

Колос завдяки пенальті вирвав перемогу в Олімпіка

Потім ми отримали вилучення. Не можу занести перший тайм нам в актив. Ми виглядали гірше за суперника. На другий тайм ми вже вийшли більш впевненими в собі і навіть вдесятьох не дозволили Олімпіку нічого створити біля наших воріт.

Три вилучення та гол з пенальті у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 0:1

При цьому ми самі шукали свої моменти біля воріт суперника. Не можна сказати, що ми показали хороший футбол, але головне, що змогли вистояти і здобути хороший результат", – цитує Костишина офіційний сайт Олімпіка.