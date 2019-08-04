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Костишин – про перемогу над Олімпіком: Не можна сказати, що Колос показав хороший футбол

22:49 163 Читать на русском
Костишин – про перемогу над Олімпіком: Не можна сказати, що Колос показав хороший футбол
Руслан Костишин / Олімпік

Головний тренер Колоса Руслан Косишин прокоментував перемогу своєї команди над Олімпіком у другому турі УПЛ.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алію Абубакар
 
Євген Смирний 43’
Віталій Гавриш 68’
43’ Євген Смирний
66’ Герман Пеньков
68’ Віталій Гавриш
90+3’ Алію Абубакар

"Гра була важкою. Можливо, позначився емоційний стан після матчу з Маріуполем, де ми віддали багато сил. Наша команда непогано виглядала в перші 15 хвилин, після чого чи то ми підсіли, чи то Олімпік заграв активніше.

Колос завдяки пенальті вирвав перемогу в Олімпіка

Потім ми отримали вилучення. Не можу занести перший тайм нам в актив. Ми виглядали гірше за суперника. На другий тайм ми вже вийшли більш впевненими в собі і навіть вдесятьох не дозволили Олімпіку нічого створити біля наших воріт.

Три вилучення та гол з пенальті у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 0:1

При цьому ми самі шукали свої моменти біля воріт суперника. Не можна сказати, що ми показали хороший футбол, але головне, що змогли вистояти і здобути хороший результат", – цитує Костишина офіційний сайт Олімпіка.

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Олімпік - Колос Олімпік Олімпік Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин
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