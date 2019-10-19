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Костишин – перший дискваліфікований за жовті картки тренер у Прем'єр-лізі

10:07 193 Читать на русском
Костишин – перший дискваліфікований за жовті картки тренер у Прем'єр-лізі
Руслан Костишин / Фото з відкритих джерел

Наставник Колоса Руслан Костишин увійшов в історію українського футболу.

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

Головний тренер Колоса з Ковалівки Руслан Костишин став першим в історії української Прем’єр-ліги тренером, що пропустив матч через перебір жовтих карток. За поєдинком 11-го туру УПЛ проти Шахтаря він спостерігав з трибун стадіону ОСК Металіст.

Шахтар – Колос: тренера гостей Костишина дискваліфікували

У попередніх десяти турах 42-річний фахівець отримав чотири "гірчичника", які перетворилися у дискваліфікацію. Обов’язки головного тренера Колосу під час матчу з "гірниками" виконував асистент Костишина – Сергій Кузнєцов. Це вже другий рекорд наставника Колоса зі знаком "мінус" – раніше у цьому сезоні він став першим тренером в історії УПЛ, який отримав жовту картку.

Нагадаємо, у матчі 11-го туру УПЛ Шахтар у Харкові розгромив Колос з рахунком 6:0. Дублем відзначились Жуніор Мораєс і Тайсон, ще по голу забили Євген Коноплянка та Додо. Наступний матч Колос проведе на виїзді проти Маріуполя 26 жовтня о 14:00.

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Джерело: Футбол 24
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Шахтар Шахтар Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Шахтар - Колос
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