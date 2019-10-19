Костишин – перший дискваліфікований за жовті картки тренер у Прем'єр-лізі

Наставник Колоса Руслан Костишин увійшов в історію українського футболу.

Головний тренер Колоса з Ковалівки Руслан Костишин став першим в історії української Прем’єр-ліги тренером, що пропустив матч через перебір жовтих карток. За поєдинком 11-го туру УПЛ проти Шахтаря він спостерігав з трибун стадіону ОСК Металіст.

Шахтар – Колос: тренера гостей Костишина дискваліфікували

У попередніх десяти турах 42-річний фахівець отримав чотири "гірчичника", які перетворилися у дискваліфікацію. Обов’язки головного тренера Колосу під час матчу з "гірниками" виконував асистент Костишина – Сергій Кузнєцов. Це вже другий рекорд наставника Колоса зі знаком "мінус" – раніше у цьому сезоні він став першим тренером в історії УПЛ, який отримав жовту картку.

Нагадаємо, у матчі 11-го туру УПЛ Шахтар у Харкові розгромив Колос з рахунком 6:0. Дублем відзначились Жуніор Мораєс і Тайсон, ще по голу забили Євген Коноплянка та Додо. Наступний матч Колос проведе на виїзді проти Маріуполя 26 жовтня о 14:00.

Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо