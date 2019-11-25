Костишин – найкращий тренер 15-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів обрало найкращого наставника 15-го туру Favbet Ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Руслан Костишин став найкращим тренером 15 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6 із 5 можливих.

"Класно бути топ-клубом, коли ще й судді допомагають, офігенно, бл*дь", – Костишин знищив арбітрів УПЛ

Нагадаємо, Колос вдома несподівано переграв Десну (2:0) в матчі 15-го туру УПЛ. Завдяки цій перемозі клуб із Ковалівки набрав 15 пунктів та піднявся на 8 сходинку.

До слова, наступний матч Колос проведе на виїзді проти Ворскли в рамках 16-го туру УПЛ. Поєдинок запланований на 30 листопада, початок о 17:00.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Десною і перервав п'ятиматчеву програшну серію в УПЛ