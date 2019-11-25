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Костишин – найкращий тренер 15-го туру УПЛ

13:47 326 Читать на русском
Костишин – найкращий тренер 15-го туру УПЛ
Руслан Костишин / офіційний сайт Колоса

Всеукраїнське об'єднання тренерів обрало найкращого наставника 15-го туру Favbet Ліги.

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Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Руслан Костишин став найкращим тренером 15 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6 із 5 можливих.

"Класно бути топ-клубом, коли ще й судді допомагають, офігенно, бл*дь", – Костишин знищив арбітрів УПЛ

Нагадаємо, Колос вдома несподівано переграв Десну (2:0) в матчі 15-го туру УПЛ. Завдяки цій перемозі клуб із Ковалівки набрав 15 пунктів та піднявся на 8 сходинку.

До слова, наступний матч Колос проведе на виїзді проти Ворскли в рамках 16-го туру УПЛ. Поєдинок запланований на 30 листопада, початок о 17:00.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Десною і перервав п'ятиматчеву програшну серію в УПЛ

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Теги
Колос Колос УПЛ Руслан Костишин Руслан Костишин Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Колос - Десна
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