"Рік був дуже виснажливий фізично, емоційний в хорошому плані. Це найкращий рік в історії нашого клубу. Підсилення? Воно буде, але точкове. Не буде великих змін. Будемо дивитися на кожну позицію по гравцю, але чи будуть вони сильніші за наших...

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У зимовий трансферний період дуже складно підписати гравця, адже всі контракти розраховані до літа. Щоб взимку когось запросити, потрібно його викуповувати. Ми поки такого зробити не можемо", – зазначив Костишин у ефірі передачі "Футбольний формат".

Нагадаємо, що Колос за підсумками сезону 2019/20 здобув місце в кваліфікації Ліги Європи – вперше у своїй історії.

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