Новачок Динамо Володимир Костевич, який поки не встиг дебютувати за свій новий клуб, змушений буде лягти під ніж.

Як повідомив після матчу з Олександрією головний тренер київського Динамо Мірча Луческу, Володимир Костевич травмувався і тривалий час не зможе допомогти своїй команді. Окрім цього, румунський наставник зізнався, що на новачка киян чекає хірургічне втручання.

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Офіційний сайт "біло-синіх" згодом повідомив, що у понеділок, 26 жовтня, Костевич вирушить до німецького Мюнхена для проведення артроскопічної операції. Попередній характер травми лівого захисника – пошкодження меніска і передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Після проведення артроскопії стане відомий остаточний діагноз і терміни відновлення футболіста.

Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступав у складі Леха. До Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, підписавши з киянами угоду терміном на 3 роки.

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