Костевич зізнався, що розраховував на виклик до збірної України після завершення кар'єри Шевчука

Лівий захисник Леха Володимир Костевич не залишає надій отримати виклик до збірної України.

"Був такий момент, коли всі журналісти стали про це писати. У збірній була проблема з лівим захисником, коли Шевчук завершив кар'єру. Почали писати, що можна спробувати Костевича. У мене тоді був хороший період і з командою, і персонально для мене.

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Був хороший сезон, ми непогано виступали, я стабільно грав. Тоді я дійсно чекав виклику в збірну. Вже підсвідомо думав, як там прикольно, як поводитися в компанії. На жаль, виклик тоді я не отримав. Але нічого, я продовжив працювати. Звичайно, це моя мрія, я неодноразово це підкреслював. Якщо правильно робити свою роботу, рано чи пізно я досягну свого", – підкреслив Костевич у коментарі ТРЕНДЕЦ.

Нагадаємо, основним лівим захисником збірної України у відборі на Євро-2020 був Віталій Миколенко (Динамо), а його конкурентом Едуард Соболь (Брюгге).

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