toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Костевич зізнався, що розраховував на виклик до збірної України після завершення кар'єри Шевчука

16:23 174 Читать на русском
Костевич зізнався, що розраховував на виклик до збірної України після завершення кар'єри Шевчука
Володимир Костевич / Сайт Леха

Лівий захисник Леха Володимир Костевич не залишає надій отримати виклик до збірної України.

"Був такий момент, коли всі журналісти стали про це писати. У збірній була проблема з лівим захисником, коли Шевчук завершив кар'єру. Почали писати, що можна спробувати Костевича. У мене тоді був хороший період і з командою, і персонально для мене.

Костевич: Влітку у мене була пропозиція від хорошого європейського клубу, але Лех не був готовий мене відпустити

Був хороший сезон, ми непогано виступали, я стабільно грав. Тоді я дійсно чекав виклику в збірну. Вже підсвідомо думав, як там прикольно, як поводитися в компанії. На жаль, виклик тоді я не отримав. Але нічого, я продовжив працювати. Звичайно, це моя мрія, я неодноразово це підкреслював. Якщо правильно робити свою роботу, рано чи пізно я досягну свого", – підкреслив Костевич у коментарі ТРЕНДЕЦ.

Нагадаємо, основним лівим захисником збірної України у відборі на Євро-2020 був Віталій Миколенко (Динамо), а його конкурентом Едуард Соболь (Брюгге).

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

blog_ava
Гол Цітаішвілі після соло від Шепелєва, дублі Піваріча і Каргбо та інші – відео усіх м'ячів Динамо на перших зборах
08:25
2082
Теги
Збірна України Українці за кордоном В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
22
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук