Костевич: У мене був шанс зіграти з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Екс-захисник Карпат Володимир Костевич, який нині захищає кольори польського Леха, розповів про атмосферу у чемпіонаті Польщі і варіанти продовження кар'єри.

"Я зіграв нещодавно свій 100-й матч за Лех. Зараз я старожил команди, більше всіх матчів зіграв за Лех. Мав гарний варіант влітку. Мене не відпустили. Сказали, що розраховують на мене, не готові до мого відходу. Це клуб з іншого чемпіонату, який грав в єврокубках – Динамо Загреб. У мене був шанс зіграти з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

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На матчі Леха при хороших результатах приходить 20-25 тисяч уболівальників. На матчі з топ-командами – до 40 тисяч. Коли граєш при такій кількості людей, відчуваєш емоцію, адреналін, хочеться грати.

Є інтрига в чемпіонаті. Вгадати переможця матчу або фаворита на чемпіонство у цьому сезоні практично неможливо. Мені хотілося виграти якісь кубки. Міг виграти Кубок Польщі, але програли в фіналі, де ми були фаворитами. Потім боролися за чемпіонство, але не вдалося", – сказав Костевич в інтерв’ю програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, вихованець львівського футболу перебрався з Карпат до Леха у січні 2017 року за 300 тисяч євро. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,25 млн євро.

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